В пятницу, 23 июня, в Москве и области ожидаются дожди. Температурный фон будет отставать от нормы на 2-4 градуса, сообщает центр погоды «Фобос».

«В Москве и области облачно, с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице +17…+19°, в Подмосковье +15…+20°. Ветер западной четверти, 3-8 м/с», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление без существенных изменений - 740 мм рт. ст.

Ранее синоптики призвали москвичей не ждать летнего тепла до июля, так как все климатические процессы в 2017 году происходят с задержкой в месяц.