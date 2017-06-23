В пятницу Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете.

Эта инициатива, направлена на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

Механизм, вводимый законом, касается только российских фильмов. Таким образом государство намеревается защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Также инициатива обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.