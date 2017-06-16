Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил разработать законопроект, который защитил бы «честные» сайты от блокировки.

Он пояснил, что сейчас только крупные операторы используют точечный способ блокировки ресурсов по адресу страницы и имени домена. Большинство же операторов просто блокируют сайты по IP-адресу, который владелец домена может и поменять, подставляя под блокировку «честные сайты».

Жаров предложил дать органам власти полномочия определять способ блокировки сайтов с информацией, запрещенной к распространению. Таким образом, полагает глава Роскомнадзора, можно будет защитить «честные» сайты.