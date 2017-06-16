Роскомнадзор поможет «честным» сайтам избежать блокировки
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил разработать законопроект, который защитил бы «честные» сайты от блокировки.
Он пояснил, что сейчас только крупные операторы используют точечный способ блокировки ресурсов по адресу страницы и имени домена. Большинство же операторов просто блокируют сайты по IP-адресу, который владелец домена может и поменять, подставляя под блокировку «честные сайты».
Жаров предложил дать органам власти полномочия определять способ блокировки сайтов с информацией, запрещенной к распространению. Таким образом, полагает глава Роскомнадзора, можно будет защитить «честные» сайты.