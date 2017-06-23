Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев заявил о том, что в ходе встречи депутатов с директоров ФСБ России Александром Бортниковым был поднят вопрос создания отечественных мессенджеров.

«Думаю, что в этом смысле потребуется изменение законодательства для внедрения в России своих мессенджеров и развития микросхем. Это очень важно», — заявил депутат.

Савельев также высказал мнение, что на сегодняшний день очень важно озадачиться вопросами кибербезопасности: создать свою компьютерную систему, программное обеспечение, «железо» и сами устройства. До тех пор, пока серверы находятся за границей, там же находится и возможность информационного воздействия.