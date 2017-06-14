Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.

Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и наделяет его рядом обязанностей.

В частности, обязанностью «обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ», говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроект вводит возможность для пользователей отказываться от рассылок в мессенджерах, накладывает на оператора обязанность рассылать электронные сообщения по инициативе органов государственной власти, а также ограничивать рассылки и передачу сообщений, которые содержат информацию, нарушающую законодательство РФ.

Кроме того, вводится возможность блокировки мессенджера на основании решения суда в случае, если организатор обмена мгновенными сообщениями не выполняет закона.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.