Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая перед главами муниципалитетов, призвал чиновников своевременно решать возникающие проблемы, не допуская «нарывов», которые неизбежно ведут к политическим последствиям.

«Московская область находится в эпицентре событий», — заявил губернатор, подчеркнув, что в регионе живут самые активные граждане, которые умеют пользоваться интернетом, и любая нерешенная проблема обязательно приводит к нарыву.

«А нарыв приводит уже к каким-то политическим последствиям. Наша задача — не допускать формирования неразрешенных, затянувшихся проблем», — резюмировал Воробьев.