Минэкономразвития представило в правительство доклад об осуществлении государственного и муниципального контроля в 2016 году, согласно которому на бизнес было наложено на 66 млрд рублей меньше штрафов, чем в 2015 году.

Общий объем штрафов в 2016 году составил 100,9 млрд рублей. Сокращение объема штрафов произошло из-за снижения материальных санкций со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС). В то же время прочие федеральные и региональные ведомства наложили на бизнес на 8 млрд штрафов больше.

В 2015 году объем штрафов, наложенных на бизнес ФТС составил 145 млрд рублей, а в 2016 году снизился до 72 млрд рублей. Это при том, что в 2014 году объем достигал 245 млрд рублей.

Снижение нагрузки на бизнес стало следствием реформы контрольно-надзорной деятельности, которую проводит правительство России. В рамках этой реформы появился проект о реформе контроля и надзора за бизнесом, кроме этого, в правительство был внесен законопроект о контрольно-надзорной деятельности.

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