Общий объем штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами в прошлом году, составил 100,9 млрд рублей, что на 66 млрд рублей меньше, чем в 2015-м. Об этом говорится в докладе об осуществлении государственного и муниципального контроля в 2016 году, который Минэкономразвития представило в правительство («Известия» ознакомились с документом). Из него следует, что общий объем штрафов в прошлом году сократился за счет существенного снижения материальных санкций со стороны ФТС. При этом размер штрафов, наложенных на бизнес прочими федеральными и региональными контролерами, увеличился почти на 8 млрд рублей.

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которую проводит правительство России, был создан специальный приоритетный проект о реформе контроля и надзора за бизнесом, а также подготовлен и внесен в правительство законопроект о контрольно-надзорной деятельности. Все эти меры призваны сократить нагрузку на бизнес со стороны государства.

Как следует из доклада Минэкономразвития, в 2016 году существенно сократился объем штрафов, наложенных Федеральной таможенной службой. В прошлом году этот показатель составил 72 млрд рублей (в 2015 году он достиг 145 млрд рублей). Объемы штрафов ФТС последовательно снижаются с 2014 года — тогда их общая сумма составила 245 млрд рублей.

При этом общий объем наложенных на бизнес штрафов остальными федеральными и региональными органами в 2016 году увеличился почти на 8 млрд рублей и составил 28,9 млрд рублей. Из этой суммы 13,5 млрд рублей приходятся на штрафы региональных контролеров — по сравнению с 2015 годом эта цифра увеличилась вдвое.

Таким образом, общий объем штрафов, наложенных на бизнес и учреждения в 2016 году, составил 100,9 млрд рублей, что на 66 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Произошло это исключительно за счет сокращения штрафов ФТС.

В пресс-службе ФТС не ответили на запрос «Известий».

Ранее в этом месяце глава ФТС Владимир Булавин в интервью «Известиям» рассказывал о новой комплексной программе развития службы до 2020 года, девиз которой — «простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для государства».

— Мы выступили с инициативой хартии добросовестного участника ВЭД. Сейчас этот документ активно обсуждается. Мы сознательно идем на то, чтобы существенным образом расширить белый сектор — сектор с минимальными рисками, — подчеркивал в интервью Владимир Булавин. — Если будет больше доверия между таможней и участниками ВЭД, тогда мы сможем уделять больше времени тому, чтобы совершенствовать таможенные процедуры, а не тратить его на выявление и пресечение деятельности лиц, которые используют нелегальные схемы.

Член экспертного совета при правительстве РФ Александр Брагин указал на то, что увеличение общей суммы штрафов федеральных и региональных органов связано с тем, что в прошлом году в Кодексе об административных правонарушениях были увеличены размеры некоторых видов штрафов.

— У нас регулярно пересматриваются в сторону повышения санкции по КоАП. Это не органы стали больше проверять, а законодатель установил больший размер штрафов. К тому же в КоАП не отстроен механизм увязки штрафов с размером риска совершения правонарушения. Для этого нужно переписывать КоАП, а сейчас такой задачи нет, — отметил Александр Брагин.

Согласно статистике, общее количество проверок предпринимателей в прошлом году составило 1,68 млн, что на 58 тыс. меньше, чем годом ранее.