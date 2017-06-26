Авиакомпания «ВИМ-Авиа», у которой с конца мая отмечаются массовые задержки и отмены рейсов, тем не менее собирается значительно расширить пакет своих коммерческих прав на выполнение международных пассажирских рейсов. В течение двух-трех недель компания может получить большое количество новых разрешений на полеты от авиационных властей.

Согласно проекту материалов межведомственной комиссии при Минтрансе России (с ними ознакомились «Известия»), авиакомпания «ВИМ-Авиа» в июне запросила разрешения на выполнение пассажирских перевозок по новым для себя направлениям: из городов России в Льеж (Бельгия), Мюнхен, Франкфурт-на-Майне (Германия), Денпасар (Индонезия), Нячанг (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), а также в 25 городов Китая. В примечаниях к почти всем заявкам этого перевозчика было указано, что ему «возможно выдать допуск».

Разрешения на полеты выдает Росавиация после получения из Минтранса официального протокола решения межведомственной комиссии, подписанного заместителем министра транспорта Валерием Окуловым. Заседание комиссии, на котором обсуждались новые заявки «ВИМ-Авиа», состоялось 22 июня. Ожидается, что протокол будет подписан и направлен в Росавиацию через две-три недели. До этого момента в Министерстве транспорта не раскрывают и не комментируют принятые межведомственной комиссией решения.

Как рассказал «Известиям» источник в авиационной отрасли, в целом было принято решение поддержать авиакомпанию «ВИМ-Авиа» в трудный период и помочь ей стабилизировать финансовое положение путем в том числе одобрения заявок на новые направления полетов.

В «ВИМ-Авиа» «Известиям» рассказали, что такие заявки являются стандартной практикой. При этом пояснили, что запрос новых разрешений и конкретная программа полетов авиакомпании — это разные вещи. Значительное расширение коммерческих прав требуется для мобильности разработки новой программы полетов, пояснили в компании.

— Авиакомпания постоянно запрашивает те или иные допуски. Это стандартный элемент планирования следующего сезона, — подчеркнул представитель «ВИМ-Авиа».

Парк авиакомпании на сегодня включает в себя 24 воздушных судна, включая четыре Airbus A-319, два A-330-200, два Boeing B-737-500, три B-757-200, один B-767-300, двенадцать B-777 (из них сейчас два на ремонте). В этом году перевозчик планирует получить еще четыре самолета B-777. Но даже этих дополнительных самолетов будет явно недостаточно для выполнения полетов по всем новым направлениям, разрешения на которые компания рассчитывает получить.

— Если составить карту полетов «ВИМ-Авиа» по уже выданным допускам, то это огромная сеть. Сейчас компания летает процентов на 10 из того, что ей уже одобрили, — отметил источник «Известий», близкий к компании.

Сеть маршрутов авиакомпании связывает города России с пунктами Австрии, Германии, Италии, Франции, Испании, Греции, Болгарии, Турции, ОАЭ, Индии, Таиланда и других стран. В течение последнего года компания значительно наращивает объемы перевозок, расширяет и модернизирует свой флот, что сопровождается болезнью роста и временами приводит к значительным срывам в заявленной программе полетов.

С началом летнего туристического сезона за последний месяц у «ВИМ-Авиа» показатель регулярности рейсов значительно снизился. По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена чартеров этого перевозчика уже нарушила или сорвала планы на отдых свыше 30 тыс. российских туристов.

Между тем такие критерии, как регулярность полетов, процент использования имеющихся коммерческих прав, уровень предлагаемого перевозчиком сервиса, использование современных воздушных судов отечественного производства, являются одними из основных при принятии решений межведомственной комиссией при Минтрансе, в которую входят представители различных министерств, о выдаче новых коммерческих прав на международные направления.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что авиационные власти пока достаточно благосклонны к «ВИМ-Авиа» и дают компании шанс исправиться.

— С одной стороны, в этом, наверное, нет ничего ужасного. Однако в этой связи вспоминается еще одна компания — «Трансаэро», тоже пользовавшаяся серьезной и официальной, и неформальной поддержкой, которая в итоге обанкротилась, причем не в последнюю очередь из-за несбалансированной бизнес-стратегии. Хочется верить, что «ВИМ-Авиа» сделает из совершенных ошибок правильные выводы и государственная поддержка не пойдет во вред ни самой компании, ни пассажирам, — отметил Дмитрий Адамидов.

Первые длительные задержки и отмены рейсов «ВИМ-Авиа» пришлись на 26 мая. С 29 мая отмены полетов приобрели веерный характер. По данным АТОР, потенциально под угрозой продолжают оставаться перелеты в рамках турпакетов еще 50–70 тыс. человек.