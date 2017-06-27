Институт развития интернета (ИРИ) и ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» направили Минкомсвязи предложения по подготовке кадров для цифровой экономики. Они предлагают ввести налоговые преференции для IT-компаний, которые занимаются образованием или переподготовкой специалистов в области информационных технологий. Например, организуют с вузами страны совместные кафедры.

Как пояснила «Известиям» директор ИРИ Екатерина Рудых, льгота может представлять собой снижение ставки НДС на 6–7 процентных пункта.

— Онлайн-курсы мы сейчас не хотим брать в расчет, а вот офлайновые проекты могут быть любыми — кафедра в вузе, технопарк, курсы в офисе фирмы, — пояснила Екатерина Рудых.

Речь может идти и о переподготовке кадров, добавила она, например о переобучении инженеров, сокращенных предприятием. В письме также упоминается участие компаний в составлении образовательных планов, разработке методик, открытии лабораторий.

— Наше исследование показало, что наиболее популярна у компаний совместная работа с вузами. При этом никаких обязательств о дальнейшей работе ни со стороны компаний, ни стороны студентов быть не должно, — отметила Екатерина Рудых.

Авторы письма указывают на серьезную нехватку специалистов в сфере IT и напоминают о взятом Россией курсе на цифровую экономику. В исследовании, проведенном ИРИ в в 2016–2017 годах, приняли участие 85 вузов и 60 IT-компаний. Его результаты показали, что дефицит IT-кадров в России сохранится в ближайшие 10 лет. В США сейчас более 4,5 млн работников сферы информационных технологий, в Китае — около 2 млн, в Индии — более 3 млн. В России — всего 400 тыс.

«Становится понятно, что уже в ближайшем будущем технологический прогресс коренным образом отразится на 26 млн рабочих мест: 6 млн из них пропадут в принципе, а к 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования. Переквалификация высвобождающихся инженеров и техников под новые требования является одним из серьезных вызовов нового технологического уклада», — говорится в письме.

Директор департамента экосистемных проектов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Маргарита Зобнина заявила, что, согласно исследованиям, в ближайшие 10 лет российской IT-отрасли будет не хватать около миллиона специалистов. По ее мнению, дефицит кадров слишком велик и компаниям не нужен дополнительный стимул для работы с вузами.

— Текущая численность IT-кадров в России не превышает 600 тыс. Отечественные вузы ежегодно выпускают не более 60 тыс. IT-специалистов, из которых половина устраивается работать не по профессии, — прокомментировала Маргарита Зобнина. — Отрасль ощущает дефицит в полной мере, и компании готовы к работе с вузами. Когда ФРИИ и РАНХиГС объявили о совместной программе по подготовке специалистов, в течение часа после анонса откликнулось более 10 компаний.

Что действительно было бы полезно сделать — это дебюрократизировать партнерство бизнеса и вузов, отметила эксперт. Сейчас заключение стандартного соглашения о сотрудничестве и введении бесплатного курса в некоторых вузах занимает около года. Учебные планы составляются минимум за год.

— Если вам нужны определенные специалисты, вам надо планировать потребность за 2–4 года или ждать это время, — пояснила Маргарита Зобнина. — В цифровой экономике такие темпы означают гарантированное устаревание учебных программ еще до выпуска специалистов.

Авторы письма также указывают, что сегодня технологии развиваются гораздо быстрее, чем система образования. С таким утверждением согласились 86% опрошенных ИРИ компаний. На переобучение в среднем у компаний уходит от полугода до года. При этом к переобучению готовы только 15–20% выпускников.

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов уверен, что нехватка IT-специалистов — не российская, а мировая проблема.

— В развитых странах нехватка двукратная, в России, по разным оценкам, — четырех- или пятикратная. Нам не хватает до 800 тыс. специалистов в области IT, — добавил он.

В Минкомсвязи, Минобрнауки и Минфине не смогли оперативно прокомментировать предложение IT-отрасли.