У туристов больше не будет необходимости стоять в очередях за билетами в музеи, заповедники, покупать билеты на общественный транспорт. Оплатить всё это позволит единая туристическая смарт-карта, разработкой которой занимается группа компаний НЦИ (находится в прямом управлении «Ростеха»). Это часть проекта «Умный город», предусмотренного госпрограммой «Цифровая экономика».

Многофункциональная электронная пластиковая карта должна заменить устаревшие системы оплаты городского транспорта. Одна из ее модификаций — туристическая смарт-карта. Она дополнительно даст возможность входа в музеи, заповедники и доступ к беспроводному интернету Wi-Fi.

— Мы также готовы внедрить IT-систему, которая агрегирует информацию о достопримечательностях региона и обеспечивает единый доступ ко всей туристической инфраструктуре, включая общественную сеть Wi-Fi. «Электронная карта» является частью экосистемного проекта «Умный город», пилотный вариант которого будет реализован в Ярославской области, — рассказал гендиректор Национального центра информатизации Константин Солодухин. — Это позволит кардинально улучшить инфраструктуру региона, обеспечив ее современными цифровыми сервисами, интегрированными в хорошо работающую систему. Внедрение продукта «Электронная карта» поможет региону сократить издержки и увеличить эффективность транспортной системы, а также способствует развитию внутреннего туризма.

Стоимость карт пока не определена. В «Ростехе» сообщили, что туристы будут приобретать их в пакете с различными услугами. Например, можно будет купить карту выходного дня, и с ее помощью посетить несколько музеев, до которых можно будет доехать на общественном транспорте.

Замгендиректора Института развития интернета (ИРИ) Екатерина Лобанова рассказала, что «Умный город» сейчас — модная тема: создаются всевозможные рейтинги «продвинутости» городов, мэры соревнуются по количеству внедренных технологических решений.

— Надеюсь, что при создании карт учитывались данные о востребованности тех или иных видов транспорта и досуга, — объясняет Екатерина Лобанова. — Я не противник цифровизации городов, но не стоит забывать, что сильная зависимость от технологий рождает дополнительную нагрузку на IT-системы и системы безопасности городов.

Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников уверен, что со временем мобильные телефоны заменят собой все пластиковые карты.

— В самое ближайшее время мобайл вытеснит из карманов любые карты. Карта не может мне рекомендовать, какой еще музей посетить, или рассказать историю заповедника, — сказал Гребенников. — Нам — современным пользователям — порой не хватает уникального контента. И как раз НЦИ могла бы это реализовать. Будущее — на стыке онлайна и оффлайна, и всё это в мобильном телефоне.

Подобная карта сегодня уже работает в Москве. С помощью карты «Тройка» пассажиры могут оплачивать проезд в городском общественном транспорте, аренду велосипеда, вход в интерактивный музей «Лунариум» в Московском планетарии и многое другое.