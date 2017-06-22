Главу предвыборного штаба Навального Леонида Волкова арестовали на пять суток за организацию митинга 12 июня.

«Суд постановил: признать Волкова виновным и назначить наказание в пять суток административного ареста», — говорится в решении суда, передает агентство «Интерфакс».

Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Адвокаты Волкова уже заявили, что собираются обжаловать данное решение.

В День России, 12 июня, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других российских городах прошли митинг. В ряде случаев протесты были несанкционированными и сопровождались массовыми задержаниями.