В Москве завершилась проверка заявлений от участников незаконных акций на Тверской улице 12 июня этого года.

Все документы после доследственной проверки переданы в Следственный комитет РФ.

Как удалось выяснить «Известиям», из ОМВД по району Тверской в СК было передано 29 таких документов. В некоторых материалах участники акции протеста жалуются, что их задержали незаконно. Некоторые утверждали, что их избили сотрудники Росгвардии.

В 28 из 29 материалов проверок заявители пишут, что они — безработные. Среди тех, кто не работает нигде официально, — бывший запред ПАРНАС Илья Яшин.