Судебное разбирательство «Роснефти» с АФК «Система» улучшит инвестиционный климат в России, сделав более ответственным поведение менеджмента компаний, надеется глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Это улучшает инвестиционный климат, потому что мы делаем более транспарентным, ответственным поведение менеджмента и акционеров», — пояснил Сечин журналистам.

Совместный иск «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии требует взыскать с АФК «Система», которая до 2014 года была владельцем контрольного пакета акций башкирской нефтяной компании, 170,6 млрд рублей в пользу «Башнефти». По мнению истцов, именно такой ущерб был нанесен компании при реорганизации. Представители АФК «Система» неоднократно заявляли о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.