Информация об отзыве иска «Роснефти» к АФК «Система» не соответствует действительности. В Арбитражный суд Башкирии поступил подложный документ.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, что документ, который якобы подписали два вице-президента компании, прислали в суд по почте, передает РИА «Новости».

«Документ с явными признаками фальшивки, то есть, нарисованный бланк, подделанные подписи», — отметил Леонтьев.

Пресс-секретарь «Роснефти» добавил, что в связи с инцидентом компания обратится в правоохранительные органы, поскольку речь идет о преступлении. От претензий к АФК «Система» не отказывается.

Иск «Роснефти» и «Башнефти» к финансово-промышленной группе поступил в мае 2017 года. Позже соистцом в дело была включена Башкирия. Требования по иску составляют 170,6 млрд рублей.