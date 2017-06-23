Если прошедший матч с Португалией был для сборной России крайне важным, то заключительная игра с Мексикой станет решающей. Только победа над чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в полуфинал Кубка конфедераций.

Возможен вариант, при котором сборная России всё же выйдет в плей-офф, сыграв вничью с командой Мексики. На Кубке конфедераций при равенстве очков команды сперва ранжируются по общей разнице мячей в матчах группового этапа, а не по результатам личных встреч. Если Россия сыграет вничью с Мексикой, а Новая Зеландия победит Португалию, то россияне и португальцы наберут по четыре очка. У России при таком раскладе будет разница мячей «+1». У Португалии при таком раскладе разница не будет положительной.

Во второй вариант развития событий верится с трудом, поэтому для выхода из группы нашей сборной нужно одержать победу на «Казань Арене». Об этом «Известиям» рассказал бывший капитан сборной России, известный футболист Евгений Алдонин.

— В игре со сборной Португалии наши футболисты показали, что могут играть на равных с сильными соперниками, — отметил Евгений Алдонин. — А сборной России противостоял чемпион Европы, который имеет в составе одного из лучших футболистов мира — Криштиану Роналду. Если с Мексикой подопечные Черчесова покажут такую же заряженность на борьбу и самоотдачу, то шансы у них точно будут. Ведь и с португальцами были подходы к воротам. Просто немного не повезло. Ребята должны будут выложиться по полной программе, чтобы переиграть соперника и выйти из группы. Всё в их руках.

Экс-полузащитник ЦСКА и национальной сборной уверен, что у сборной Мексики есть слабые места.

— На Кубке конфедераций-2017 мексиканцы продемонстрировали свой боевой характер: в игре с Португалией им удалось отыграться на последних минутах, а в матче с Новой Зеландией вырвать победу, — сказал Алдонин. — Они хорошо обращаются с мячом, неплохо действуют индивидуально. Поэтому нашим защитникам будет сложно в решающей игре группового этапа. Но при этом стоит отметит, что мексиканцы имеют определенные проблемы в защите.

Мексиканцы давно считаются одной из сильнейших сборных Северной и Центральной Америки. Во многом этому способствуют давние футбольные традиции страны и увлекательный национальный чемпионат. В 1999 году мексиканцы даже выигрывали Кубок конфедераций, обойдя в финале сборную Бразилии (4:3).

В 2015 году сборная Мексики выиграла 10-й по счету титул чемпионов Золотого кубка КОНКАКАФ. А в октябре 2015-го она обыграла сборную США в матче за право выступить на Кубке конфедераций со счетом 3:2. В своем составе наши соперники имеют четырех игроков топ-класса. Это экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Джовани дос Сантос и два форварда — Хавьер Эрнандес («Байер») и Карлос Вела («Реал Сосьедад»).

Своим мнением о предстоящем матче с «Известиями» поделился главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на игре Россия–Португалия.

— Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций, — сказал Гарет Саутгейт. — На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее. В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас всё равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче. Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб.

Отметим, если сборная России займет первое место в группе А, то сыграет полуфинальный матч в Казани со второй командой группы В. Если же наши футболисты в своем квартете окажутся на втором месте, то проведут 1/2 финала в Сочи против победителя противоположной группы.

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