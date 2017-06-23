Перед матчем на Кубке конфедераций последний раз сборная России проводила официальную игру против Португалии в октябре 2012 года. Та встреча состоялась в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы на Украине и в Польше. Тогда благодаря единственному голу Александра Кержакова наша команда оказалась сильнее португальцев. Спустя почти пять лет действующие чемпионы Европы взяли реванш в России. Во втором матче группового этапа турнира подопечные Фернандо Сантуша обыграли команду Черчесова с таким же счетом (1:0). Из тех россиян, которые были на поле «Лужников» в 2012 году, во вчерашней игре приняли участие лишь четыре футболиста: голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Александр Самедов и Денис Глушаков, а также защитник Дмитрий Комбаров. С последним «Известиям» удалось пообщаться сразу после неудачной игры. В эксклюзивном интервью Дмитрий Комбаров рассказал о причинах поражения от Португалии и шансах сборной России на выход в плей-офф Кубка конфедераций.

— Какие эмоции после столь тяжелого матча с одной из сильнейших сборных мира?

— Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соотвественно, такие же. Обидно... В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

— Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

— Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи всё равно удалось немного поджать соперника.

— Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

— Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

— Станислав Черчесов был очень эмоционален во время игры. Что он сказал в раздевалке сразу после матча?

— Оперативного разбора матча по горячим следам не было. Думаю, разберем эту встречу и все ошибки в ближайшее время.

— Вам не показалось, что в конце матча судья имел основания назначить пенальти в ворота португальцев в эпизоде с падением Бухарова?

— Честно говоря, мне не удалось разглядеть тот эпизод. К тому времени меня уже заменили и я находился на скамейке запасных. Сейчас уже нет смысла это обсуждать.

— Сборная России имеет в активе три очка, у Мексики и Португалии — по четыре очка. Как оцените шансы на выход из группы?

— Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться.

— Что можете сказать про сборную Мексики?

— На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

— Были мысли, что Новая Зеландия сможет отобрать очки у Мексики и тем самым помочь сборной России в борьбе за выход из группы?

— Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае всё зависит от нас самих.

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