Сборная России прилетела в Казань, где в 24 июня проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой.

«Долетели нормально, сегодня провели восстановительную тренировку. Погода прохладная — что в Москве, что здесь. Будем спокойно готовиться», — сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов телеканалу «Матч».

Матч состоится на стадионе «Казань Арена» в 18.00 мск.

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