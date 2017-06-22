Сборная России прибыла в Казань на матч с Мексикой
Сборная России прилетела в Казань, где в 24 июня проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой.
«Долетели нормально, сегодня провели восстановительную тренировку. Погода прохладная — что в Москве, что здесь. Будем спокойно готовиться», — сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов телеканалу «Матч».
Матч состоится на стадионе «Казань Арена» в 18.00 мск.
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