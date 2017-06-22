Французские следователи выясняют обстоятельства нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Результаты расследования будут переданы России, сообщает РИА «Новости».

МИД Франции выразил сожаление в связи с нападением на Сергея Корнева, заявил официальный представитель ведомства Александр Жиоржини. Дипломат добавил, что как только стало известно о нападении, было начато следствие.

Инцидент произошел вечером 20 июня. Неизвестные напали на автомобиль, в котором находился Сергей Корнев. По предварительным данным, преступники хотели завладеть сумкой водителя — женщины, не являющейся гражданкой России.

В связи с нападением МИД РФ направил ноту в МИД Франции с требованием провести тщательное расследование. На данный момент по подозрению в нападении на автомобиль российской делегации задержаны четыре человека.