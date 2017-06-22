Более 1,5 млн россиян лишены прав выезда за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 млн россиян», — приводит «РИА Новости» слова Аристова.

По его словам, в связи с таким количеством должников ФССП приняла меры по облегчению процедуры снятия временного ограничения на выезд из России. Служба приставов ежедневно обрабатывает и оперативно направляет в реестры документы тех лиц, которые уже рассчитались с долгами, сообщает «Ридус».