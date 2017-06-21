Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ужесточить условия вывоза несовершеннолетних из страны. Детский омбудсмен предлагает сделать обязательным получение согласия обоих родителей для поездки детей за рубеж.

Как сообщает «Газета.ru», Анна Кузнецова также предложила ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из членов семьи.

«Региональные уполномоченные по правам ребенка получили более 350 заявлений о вывозе несовершеннолетних в зону боевых действий, в том числе на территории Сирии и Ирака, подконтрольные боевикам», — сообщили в представительстве Анны Кузнецовой.