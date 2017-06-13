Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла с рабочим визитом в Саратовскую область. Омбудсмен уже приступила к проверке детских оздоровительных лагерей региона.

Анна Кузнецова уже проинспектировала лагерь имени Зои Космодемьянской в селе Сазоново Аткарского района. Следующим пунктом станет лагерь имени Дубинина в Татищевском районе. Кроме того, детский омбудсмен планирует посетить Дом ребенка в Саратове

Как передает ИА «Взгляд-инфо», по результатам инспекции Анна Кузнецова намерена провести совещание с региональными властями по вопросам летней оздоровительной кампании 2017 года. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасности отдыха.