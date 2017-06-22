В Олимпийском комитете России (ОКР) ожидают санкционного решения Международного олимпийского комитета (МОК), заявил «Известиям» руководитель информационной службы ОКР Константин Выборнов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее заявил, что санкции в отношении России за предполагаемые допинговые нарушения на Олимпийских играх 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017-го.

«Нам интересна позиция МОК по этому поводу. Поэтому, когда мы поймем, что можно сказать, мы скажем. Пока комментариев нет, ситуация в развитии», – сказал Выборнов.

МОК еще не завершил расследование дела о возможных допинговых манипуляциях на сочинской олимпиаде, сообщает The New York Times.

Также сообщается, что на четверг, 22 июня, у Баха запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.