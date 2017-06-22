Санкции в отношении России за предполагаемые допинговые нарушения на Олимпийских играх – 2014 в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017 года. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

МОК, по его словам, еще не завершил расследование дела о возможных допинговых манипуляциях на сочинской олимпиаде, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The New York Times.

Также сообщается, что на четверг, 22 июня, у Баха запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.