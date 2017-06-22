Австралийские ВВС возобновили свои действия в рамках операции международной коалиции в Сирии против ИГ (организация запрещена в РФ), сообщило минобороны Австралии в четверг.

«Операция уже возобновлена», — говорится в заявлении военного ведомства.

Во вторник из австралийского минобороны поступили сообщения о временном прекращении авиаударов по целям в Сирии. Командование приняло такое решение, после того как американский самолет сбил сирийский Су-22, наносивший удары близ позиций поддерживаемых коалицией сирийских ополченцев в районе города Табка.

В понедельник Минобороны РФ заявило о приостановке c 19 июня действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР. По данным российского ведомства, командование коалиции при атаке на сирийский самолет не воспользовалось каналом связи, предусмотренным меморандумом, несмотря на то что в воздухе находились самолеты ВВС РФ. Российские военные планируют сопровождать в качестве воздушных целей самолеты международной коалиции западнее Евфрата.