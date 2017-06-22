Ограбленным во Франции россиянином, о котором сообщали французские СМИ, оказался глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев, сообщила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева.

По ее словам, Корнев находился в автомобиле в момент нападения, он возвращался с выставки. Воробьева подтвердила, что целью нападения было ограбление. Она также подробно рассказала о произошедшем, передает РИА «Новости».

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы, и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал», — рассказала Воробьева.

Она также сообщила, что по поводу инцидента тесно взаимодействуют посольство России во Франции и правоохранительные органы. Она также подтвердила задержание четырех подозреваемых.

Напомним, вечером в среду в пригороде Парижа Сен-Дени произошло нападение на члена российской делегации на авиасалоне Ле Бурже. Французские СМИ сообщили, что при нападении пострадала также женщина-водитель, у которой отняли сумку, после чего она погналась за грабителями и была избита.