Член российской делегации на авиасалоне Ле Бурже во Франции ограблен в пригороде Парижа Сен-Дени, сообщили СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Figaro в своем материале назвала ограбленного «главой российской делегации», однако в статье не приводится его имя, передает «Интерфакс».

Источник сообщил, что группа неизвестных напала на автомобиль, в котором ехал россиянин. Члена делегации избили и ограбили, у женщины-водителя украли сумку. После этого она погналась за ворами, но внезапно ее окружила группа примерно из 50 человек, они стали избивать женщину и попытались ее изнасиловать.

Женщину спасли прибывшие на место полицейские, которые задержали четырех человек.