При обысках в доме у террориста, которого ликвидировали во вторник на центральном вокзале Брюсселя, обнаружена взрывчатка, сообщили бельгийские СМИ.

Прокуратура Бельгии заявила, что ликвидированный мужчина симпатизировал террористам и мог быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает «Газета.Ру».

Ранее прокуратура также рассказала о личности террориста. Им оказался постоянно проживающий в брюссельской коммуне Моленбек 36-летний марокканец. Он принес на вокзал бомбу, но она не сработала. В полиции сообщили, что взрывное устройство имело большую мощность, кроме этого, сумка была начинена гвоздями.