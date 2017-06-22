В Японии стартовали показательные испытания противоракетного комплекса PAC-3 на базах в Токио. Основных целей две: продемонстрировать населению полную готовность страны к отражению северокорейской угрозы, а также приучить соседей к мысли, что Токио намерен активно играть роль полноценного игрока в сфере безопасности в Азии. Дополнительным подтверждением амбиций японской стороны служат совместные морские операции Японии со странами АСЕАН в Южно-Китайском море и укрепляющееся военное сотрудничество со странами, которые противостоят Китаю в территориальных спорах.

Ракеты класса «земля-воздух» PAC-3, размещенные на четырех базах вблизи Токио, были продемонстрированы японским журналистам вчера — впервые за последние четыре года. Наглядность этой акции — способ «заверить людей в их безопасности и обеспечить душевное спокойствие», сообщил представитель воздушных сил самообороны Японии майор Акинори Ханада. С этой же целью власти, как уверяет ведущее японское издание Asahi Shimbum, планируют впервые допустить журналистов и к освещению грядущих военных маневров США и Японии на территории страны.

Северокорейские ракеты являются проблемой для Японии не первое десятилетие, однако никогда прежде они не падали в столь угрожающей близости и с такой интенсивностью, как в этом году. Помимо этого, никогда прежде Пхеньян не заявлял так регулярно о готовности провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Именно это заставило власти Японии перейти к более решительным оборонительным действиям. Например, в апреле японцы примкнули к морским военным учениям США у Корейского полуострова. А также вложились в программу модернизации систем PAC-3 общей стоимостью $1 млрд и начали всерьез готовить население к возможной атаке. Начиная с марта в ряде японских префектур впервые прошли учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР. А уже с завтрашнего дня, по данным газеты Yomiuri, в прессе и на телевидении будет запущена информационная кампания, обучающая население, как себя вести в случае удара ракеты.

Впрочем, во многом нынешняя демонстрация возрастающих оборонных возможностей Японии нацелена не столько на внутреннюю или же северокорейскую аудиторию, сколько — в упреждающем порядке — на ближайших соседей.

— Налицо тренд на более активное позиционирование Японией себя в качестве не только экономической державы, но и политической силы, — сказала «Известиям» эксперт Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Кристина Вода.

Одним из главных свидетельств желания Японии примериться к новой роли служит возросшая активность страны в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), на большую часть спорных акваторий которого претендует Китай . На этой неделе Токио направил в ЮКМ свой крупнейший военный вертолетоносец на совместное патрулирование с военными из стран АСЕАН, что эксперты и СМИ связали с попытками оспорить доминирование Пекина в этом регионе.

По словам эксперта ИМЭМО, хотя Токио неизменно подчеркивает, что совместная операция со странами региона предпринята для отработки ликвидации последствий стихийных бедствий, «за скобками стоит Китай».

— Япония также расширила оборонное сотрудничество с Вьетнамом и Филиппинами (эти две страны оспаривают у Китая территории в ЮКМ. — «Известия»), используя такой инструмент, как льготные кредиты, на укрепление их морской безопасности, подразумевая именно напористое поведение Китая там, — отметила Кристина Вода.

Первые шаги к более уверенному позиционированию Токио на международной арене были сделаны с приходом к власти в конце 2012 года нынешнего премьера Синдзо Абэ, активно отстаивающего право Японии на полноценные вооруженные силы. Как известно, согласно статье 9 конституции, воевавшая на стороне гитлеровской Германии Япония «на вечные времена» отказывается от войны «как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы» для разрешения международных споров.

Однако с приходом во власть Синдзо Абэ и ряд его близких соратников стали последовательно выступать за снятие ограничений, которые были наложены на Японию после ее поражения в 1945 году. Теперь ястребы в японском истеблишменте все активнее ратуют за милитаризацию страны, что де-факто ведет к пересмотру итогов Второй мировой войны.