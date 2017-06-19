Учения, в ходе которых были отработано отражение атаки беспилотника со взрывчаткой, прошли на японской АЭС «Иката» на западном побережье острова Сикоку.

Об этом заявило информационное агентство Киодо.

Охрана станции должна была обнаружить и перехватить дрон со взрывчаткой, который мог поразить третий энергоблок станции, рассказывает ТАСС об учениях.

Ранее сообщалось, что после аварии на АЭС «Фукусима-1» 48 атомных реакторов были остановлены и лишь после ужесточения мер безопасности некоторые постепенно вводятся в эксплуатацию. Третий энергоблок АЭС «Иката» один из них.