В ходе учений сухопутных сил самообороны Японии на полигоне острова Хоккайдо произошел несчастный случай, в результате которого перевернулся танк, а один военнослужащий из четырех членов экипажа погиб.

По данным телеканала NHK, по неустановленным причинам задействованный в сухопутных учениях танк перевернулся, зажав между землей и собой одного из офицеров.

Мужчину доставили в военный госпиталь, где медики констатировали смерть. Остальные его сослуживцы не пострадали.