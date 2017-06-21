Схема дорожного движения изменилась в среду в районе стадиона «Открытие Арена» в Москве в преддверие проведения футбольного матча Россия —Португалия в рамках Кубка конфедераций. Водителей просят пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения спортивного мероприятия. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

Движение ограничено на съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть и на дублерах Волоколамского шоссе.

Также будет запрещена парковка и остановки на отдельных участках Волоколамского шоссе, проезда Стратонавтов и Летной улицы, передает «Говорит Москва». Эти изменения будут действовать до полуночи.

Изменения будут действовать в дни проведения матчей: со среды по четверг и с субботы по воскресенье с полуночи до полуночи. Такие же ограничение будут введены 2 июля с 0.00 по 21.00.

Напомним, сборные России и Португалии сыграют в среду в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Игра начнется в 18.00 мск.

В случае победы в этом матче российская сборная гарантирует себе выход в полуфинал турнира.

Вице-премьер России Виталий Мутко выразил надежду, что наша команда не разочарует болельщиков.

Все билеты на матч с участием сборной России проданы.