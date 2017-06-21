Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов подготовил обращение в Нобелевский комитет, в котором попросил рассмотреть вопрос о лишении присужденной премии за вклад в литературу писательницы Светланы Алексиевич, сообщил «Известиям» сам парламентарий.

Причиной стало недавнее интервью Алексиевич. По мнению депутата, в интервью писательница «нарушила нравственные законы и скомпрометировала звание лауреата Нобелевской премии».

«Смысл Нобелевской премии заключается в том, что носитель этого звания является по умолчанию неким «дипломатом мира». Сейчас вместе с организацией нашей, «Волонтеры свободы», переводим соображения Алексиевич на язык членов комитета, чтобы они могли точно прочитать ее выражения, и попросим дать их публичную оценку каждого из членов Нобелевского комитета», — отметил Милонов.

Парламентарий добавил, что официальное обращение в комитет будет направлено сегодня.

«Это провокация. Мне сказали, что он [корреспондент, который брал интервью] из «Делового Петербурга», поэтому я согласилась, а через три-четыре звонка я поняла, что это провокатор», — сообщила «Известиям» Светлана Алексиевич.

Она также отметила, что при публикации самого текста интервью были «выброшены» многие фрагменты разговора.

«Насчет [журналиста Олеся] Бузины, например — получилось, что я как будто бы приветствую это убийство. Нет, мне это не нравится. Кому это вообще может нравиться?» — сказала Алексиевич.