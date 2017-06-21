Следователи Уральского следственного управления на транспорте начали проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр» в тюменском аэропорту «Рощино» из-за неисправности стойки шасси.

«Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и воздушного судна. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что при взлете самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта города Сургута произошло разрушение одного из колес правой стойки шасси», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в тюменском аэропорту «Рощино» совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс ЮТ-119 из Сургута. Причиной экстренной посадки послужили проблемы с шасси.

В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что самолет, на борту которого находились 62 пассажира и пять членов экипажа, произвел благополучную посадку в Тюмени и зарулил на стоянку.