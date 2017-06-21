В тюменском аэропорту «Рощино» совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута. Причиной экстренной посадки послужили проблемы с шасси, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сургута обнаружены куски резины с шасси самолета.

«После вылета самолета, следовавшего рейсом ЮТ-119 по маршруту Сургут - Тюмень, в 17:21 мск аэродромной службой был произведен штатный осмотр взлетно-посадочной полосы в Сургуте. На полосе были обнаружены куски резины предположительно в связи с повреждением одного из колес правой основной стойки шасси только что взлетевшего на Тюмень самолета», - уточнили в пресс-службе «ЮТэйр».

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, в результате аварийной посадки никто не пострадал.