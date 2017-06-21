Министр юстиции Франции Франсуа Байру вслед за министром обороны Сильви Гулар заявил об уходе из правительства, сообщает агентство France-Presse.

«Я принял решение не участвовать в новом правительстве. Я проведу пресс-конференцию сегодня в 17.00 (18.00 мск)», — заявил Байру.

Байру, как и Гулар, состоит в партии «Демократическое движение» (MoDem), в отношении которой проводится расследование по подозрению в хищении средств путем создания фиктивных рабочих мест в Европарламенте. Гулар объяснила отставку и уход из правительства желанием полностью посвятить себя работе в партии.

О своем уходе из правительства заявила также министр по европейским делам Франции Мариэль де Сарнез, которая планирует возглавить фракцию «Демократического движения» в Национальном собрании страны.