Министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар подала прошение об отставке, сообщило сегодня агентство France-Presse.

По данным агентства, Гулар объясняет свою отставку и нежелание входить в новый состав правительства тем, что хочет посвятить себя работе в партии «Демократическое движение», членом руководства которого она является.

Гулар также заявила, что «намерена доказать свою добрую волю» в связи с появившимися в СМИ сообщениями о хищении ею средств Европарламента путем создания фиктивных рабочих мест.