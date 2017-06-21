Глава немецкого минфина Вольфганг Шойбле полагает, что Соединенные Штаты должны продолжать играть роль ведущего государства существующего мирового порядка.

Помимо этого, на вручении ему премии Киссинджера, министр заявил, что в настоящее время США смотрит на свою роль защитника миропорядка с изрядной долей скепсиса.

«Я вижу в этом прямой призыв к действиям, обращенный к Европе, включая Германию», — пишут масс-медиа о заявлении Шойбле на церемонии вручения премии.

В противном случае, согласно заявлению министра, образовавшийся вакуум заполнят Россия и Китай, чего нельзя допустить.

Такое развитие событий станет концом существующего положения дел в мировой политике, подчеркивает глава минфина ФРГ. Кроме того, он считает существующий порядок самым лучшим из возможных.

«Мы бы хотели, чтобы он продолжал развиваться, или, по меньшей мере, не ослабевал», — заявил В.Шойбле.

Он призвал США к развитию сотрудничества и повышению уровня взаимного доверия.