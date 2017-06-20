Введение новых санкций против России из-за Украины говорит о русофобской одержимости Вашингтона, которая переходит все грани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД сказал после встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, что новые санкции США «не улучшают атмосферу» и вводятся на пустом месте. По его словам, использование ситуации на Украине как повод для введения новых санкций «вызывает улыбку» у наблюдателей, передает ТАСС.

«К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности», — завил Лавров.

Глава МИД РФ также сказал, что из-за новых санкций может лишь выразить сожаление по поводу «русофобской одержимости наших американских коллег», которая «переходит все грани».