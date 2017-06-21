Если действующий российский лидер Владимир Путин примет решение в 2018 году баллотироваться на президентских выборах, то одним из приоритетов его кампании может стать вопрос о пересмотре отношений между федеральным и региональными бюджетами.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к разработчикам экономических стратегий Кабинета министров, Комитета гражданских инициатив и администрации президента. Подтверждение этой информации поступило из правительства.

Эксперты считают, что в рамках предвыборной кампании межбюджетные отношения следует рассматривать в контексте разработки новой концепции развития территориальной политики — а она, в свою очередь, предполагает передачу полномочий в регионы, которая может проводиться только одновременно с передачей средств на осуществление этих полномочий.

По словам одного из источников, в список основных тем президентской кампании могут войти «внимание к регионам и изменение бюджетного правила». Он отметил, что сейчас губернаторы фактически зависимы от федеральных бюджетных трансфертов и поэтому не заинтересованы в экономическом развитии возглавляемых ими регионов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Межбюджетные отношения добавят в предвыборную повестку