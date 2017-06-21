Пересмотр межбюджетных отношений федерального центра и регионов может стать одной из тем предвыборной кампании президента Владимира Путина в случае, если он примет решение баллотироваться на выборах 2018 года. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близких к разработчикам экономических стратегий правительства и Комитета Гражданских Инициатив и источник, близкий к администрации президента. То, что тема обсуждается, "Известиям" подтвердили и в кабинете министров. Эксперты полагают, что тема межбюджетных отношений должна прорабатываться в контексте формирования новой концепции развития территориальной политики, а передача полномочий в регионы может происходить только с одновременной передачей средств на их осуществление.

«Внимание к регионам и изменение бюджетного правила» может стать одной из тем президентской кампании, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом разработки экономических стратегий. Он пояснил, что в существующей системе «губернаторы настолько зависят от трансфертов из федерального бюджета, что не заинтересованы в экономическом развитии региона».

Тема изменения межбюджетных отношений «актуализируется под каждую федеральную кампанию», отметил собеседник, знакомый с ходом разработки программы КГИ. «Дисбаланс слишком выражен: все деньги в Москве, все проблемы - в регионах», поясняет он.

- Эта тема затронута во всех стратегиях развития страны, которые сейчас создаются: в стратегии экономического развития, которую готовит правительство, в стратегии Центра стратегических разработок и Столыпинского клуба, — сказал источник "Известий".

Информацию о том, что эта тема обсуждается в правительстве, «Известиям» подтвердили и в кабинете министров.

В ходе парламентских выборов 2011 года Дмитрий Медведев, возглавивший список «Единой России», на предвыборном съезде обещал предоставить регионам и муниципалитетам «больше полномочий и финансовых ресурсов», а также «стимулировать регионы, которые реализуют программы развития, укрепляют свою доходную базу, усилить их заинтересованность в дальнейшем наращивании собственных налоговых поступлений».

В послании Федеральному собранию в конце декабря того же года Дмитрий Медведев заявил, что в Госдуму будет внесен «пакет законопроектов о децентрализации», реализация которого «позволит провести серьезное перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов». Речь шла об увеличении доходов региональных и местных бюджетов на сумму до 1 триллиона рублей.

Ряд озвученных положений был реализован: например, было произведено перераспределение налога на прибыль между центром и регионами. Однако, как заявил собеседник «Известий», к вопросу о реализации программы «децентрализации» предстоит вернуться, особенно с учетом необходимости формирования экономической программы на следующие шесть лет.

Конкурирующие стратегии

Авторы концепции среднесрочной программы развития экономики России («Стратегия роста»), разработанной Столыпинским клубом, предлагают «повысить финансовую самостоятельность регионов и муниципальных образований, изменить распределение налоговых доходов между бюджетами различных уровней». Программа была направлена президенту в феврале и обсуждалась на экономическом совещании с участием Владимира Путина 30 мая, рассказали «Известиям» в аппарате Бориса Титова.

Алексей Кудрин, возглавляющий Центр стратегических разработок, готовит концепцию развития страны по поручению президента. Источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения «кудринской» концепции, сообщил, что в ней также уделяется много внимания изменению отношений с регионами.

— Предлагается новый принцип отношений регионов и городов: «Ставка на сильных, забота о слабых», — отметил собеседник «Известий». — Концепция предполагает, что регионам, лидирующим по показателям, могут быть предоставлены дополнительные полномочия.

Вопрос о межбюджетных отношениях и передаче в регионы полномочий и ресурсов обсуждается и в кабинете министров, сообщил «Известиям» собеседник в правительстве России. В частности, 6 июня Белый дом утвердил план реализации «Основ госполитики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». Как пояснил вице-премьер Дмитрий Козак, план направлен на сокращение уровня дифференциации экономического развития территорий и стимулирование экономического роста регионов.

Мнение экспертов

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин заявил, что обсуждение этой темы в ходе президентской кампании представляется ему «логичным».

— Регионы просят полномочий и средств для ресурсного маневра и для того, чтобы исполнять свои обязанности, исходя из реалий, которые есть в регионе, а не из тех, которые кажутся важными из центра, — сказал он.

При этом Андрей Колядин подчеркнул, что в экспертной среде сейчас обсуждаются разные варианты передачи полномочий регионам, однако субъекты РФ заинтересованы в том, чтобы это происходило только с одновременной передачей ресурсов на их осуществление.

— В противном случае регион окажется в трудном положении: ему придется следить за пожарной безопасностью, за укреплением берегов рек и сотнями других вещей. Могучие в финансовом плане регионы, такие, как ЯНАО, ХМАО, Сахалин и Ненецкий автономный округ, с этим справятся. Но регионы, не имеющие достатка в своих бюджетных закромах, настаивают на передаче этих полномочий вместе с ресурсами, — сказал эксперт. — Тут можно говорить о перераспределении налоговой базы с учетом вновь полученных полномочий или о получении специальных субсидий на их осуществление. Думаю, к этому рано или поздно придут, потому что сейчас Москва впитывает до 85% денежных ресурсов.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил «Известиям», что тема межбюджетных отношений должна обсуждаться в контексте формирования новой концепции развития территориальной политики.

— В начале «нулевых» прошла централизация, в том числе в сфере налоговой политики. Сейчас у президента есть все рычаги влияния на ситуацию, вплоть до возможности отправить в отставку главу региона в связи с утратой доверия, — напомнил Константин Костин. — Поэтому подходы к региональной политике необходимо пересматривать, но начинать надо не с позиции «тогда забрали полномочия и ресурсы, сейчас отдадим», а с выработки стратегии территориального развития. Должна быть понятна цель, которой мы хотим добиться. Сначала план, потом — финансовая модель.

Он также отметил, что в экспертной среде обсуждается несколько базовых моделей территориального развития: с опорой на агломерации, формируемые вокруг крупных городов, и с опорой на ТОРы — территории опережающего развития. Эксперт подчеркнул, что эти концепции различаются между собой, и им соответствуют разные финансовые модели. В любом случае, по мнению Константина Костина, с темой региональной политики связано большое количество ожиданий, на которые должны быть даны ответы в ходе президентской кампании.