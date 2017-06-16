Госдума в пятницу приняла во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год. Поправки снижают дефицит бюджета с 3,2 до 2,1% ВВП.

В законопроекте, внесенном правительством, планируемые расходы государственного бюджета увеличиваются на 362 млрд рублей — до 16,603 трлн рублей. Ожидаемые доходы — на 1,191 трлн рублей — до 14,679 трлн рублей.

В денежном выражении дефицит федерального бюджета планируется сократить на 829 млрд рублей — до 1,924 трлн рублей.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 21 июня.