В нынешнее межсезонье в «Зените» произошли глобальные кадровые перестановки. Руководить клубом снова назначен Сергей Фурсенко, уже возглавлявший его в 2006–2008 годах. А румынского специалиста Мирчу Луческу на посту главного тренера сменил именитый итальянец Роберто Манчини. В самый разгар Кубка конфедераций в России легендарный голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился своим мнением о кадровых изменениях в родном клубе и рассказал о своей предпринимательской деятельности.

— Вас удивили последние перестановки в руководстве «Зенита» и возвращение в клуб Сергея Фурсенко?

— Последнее время клуб показывал не те результаты, которые хотелось бы видеть. Безусловно, изменения были необходимы. Но назначить человека без опыта, авторитета и желания было бы неправильно. Поэтому, образно говоря, сейчас сделан шаг в прошлое. Но прошлое это очень притягательное — при Фурсенко «Зенит» побеждал в Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и обеспечивал себе первое за 23 года чемпионство. Это ностальгия. И сейчас люди могут поверить в возвращение к былым вершинам, эти перестановки дают надежду болельщикам. Потому что в последние годы слишком много муссировалось сплетен, слухов, слишком много было конфликтов вокруг клуба, а о футбольной составляющей практически не говорили.

— В ближайшем сезоне можно ждать от «Зенита» прорыва в Европе?

— Думаю, будет большим успехом, если Фурсенко с Манчини смогут правильно коммуницировать. Этот тандем очень важен для будущих результатов. Если между ними будет такое же взаимопонимание, как в период совместной работы Фурсенко с Диком Адвокатом, если будет правильно выстроенная мотивация в команде, ликвидация конфликтов на самой ранней стадии, то Манчини сможет реализовать свой опыт. А если мы снова ударимся в судейские дрязги, конфликты между звездами, обсуждение зарплат и деление авторитета, то всё сложится не очень хорошо.

— Вам уже довелось присутствовать на новой арене на Крестовском острове? Как оцените ее состояние?

— Прекрасный стадион! Отличный, долгожданный. Наконец-то мы дождались его открытия и увидели один из самых дорогостоящих проектов в Санкт-Петербурге и в мире. Надеюсь, с его появлением все вложения окупятся грандиозными результатами «Зенита» и сборной России.

— В «Зенит» вернулись Денис Терентьев, Далер Кузяев и Дмитрий Богаев. На ваш взгляд, кто еще из воспитанников может вернуться в петербургский клуб?

— На Аршавина или Денисова намекаете? С точки зрения развития «Зенит» в последние годы потерял петербургскую культуру. По себе знаю, что за команду ходили болеть не просто как за «товарный знак» или бренд. Ходили болеть за своих родственников, друзей — местных игроков. И душой переживали любую победу или поражение. Болели и за команду, и за каждого футболиста в отдельности. Болельщики гордились знакомством с этими игроками, рассказывали про них во дворах. Дети стремились прийти на стадион посмотреть на своих кумиров. В последние годы «Зенит» ударился в европеизацию, что оттолкнуло многих зрителей. Отправной точкой стал распад костяка команды в лице питерских футболистов. Клуб хотел добиться результата и думал, что с местными ребятами этого не получится. Но и с приходом более высококлассных и дорогостоящих футболистов улучшения не произошло. Стало быть, зачем платить больше? Сейчас идет процесс возвращения коренных футболистов «Зенита» в родные пенаты. Но он должен идти с самых низов. Поднимаясь из спортивных школ в «Зенит-2» и дубль, ребята должны планомерно попадать в команду мастеров петербургского клуба.

— Как отнеслись к потере Юрием Лодыгиным места в основе?

— Сейчас для него хорошая ситуация, поскольку у Андрея Лунева травма и последние матчи в основе «Зенита» провел именно Юра. И в этих встречах, и там, где он вышел на замену, Лодыгин сыграл уверенно. Вспоминаю свой опыт, когда я потерял место в составе при Камиле Чонтофальски, но в последних матчах «Зенита» под руководством Властимила Петржелы и Владимира Боровички я снова занял место в воротах, хорошо отыграл свои матчи, и пришедший им на смену Дик Адвокат сделал ставку на меня. Мне кажется, что сейчас всё в руках у Лодыгина и он может вернуть себе место в воротах, если и дальше будет играть стабильно.

— Обидно за Лунева, чей стремительный взлет со второй лиги до попадания в заявку сборной на Кубок конфедераций оборвался травмой и пропуском турнира?

— Конечно, это обидно для него. Все-таки побывать на таком форуме дорогого стоит. Это огромный опыт, даже если ты в запасе. Почувствовать атмосферу, ажиотаж и волнение такого турнира всегда нужно. Я сам был запасным на двух чемпионатах Европы. Всегда в предвкушении этого события готовишься с утроенным усердием, понимая, что, не дай бог, с первым номером что-то случится и тебе придется без раскачки выходить на поле. Понятно, что это редкость, но всё равно к этому стараешься готовиться. Мне в таких условиях приходилось менять Сергея Овчинникова после его удаления в матче с Португалией на Евро-2004 и Владимира Габулова во встрече с Македонией на финише отбора к Евро-2008. Да и в клубе приходилось бороться за место в основе с тем же Чонтофальски. В моей карьере такое случалось пять-шесть раз, хотя для 17 лет на высшем уровне это не так много. И нужно быть всегда готовым и находиться во всеоружии, чтобы в самый неожиданный момент себя показать. Для Лунева этот опыт был бы очень полезным.

— Вас удивило то, как он быстро успел завоевать место в основе «Зенита»?

— Честно говоря, при всем уважении к нему, я не предполагал, что такое могло произойти. Не то чтобы я не верил в человека. Просто не думал, что Лодыгин потеряет место в основе, учитывая его высокий класс. Не потому, что он выбил из основы меня, а значит, таких вратарей мало (смеется). Непросто было выиграть конкуренцию у Юры. Он уступил место Луневу не из-за травмы, а потому что где-то не хватало концентрации или пришла усталость после огромного количества матчей. А может быть, просто стечение обстоятельств было в этот раз против Лодыгина. Ведь невозможно всю карьеру провести без ошибок. Мы прекрасно помним ошибки у самых классных вратарей, не только в России. У топовых голкиперов обычно случается по одной ошибке на 30–40 матчей, но если они приходятся на знаковые игры, то очень хорошо запоминаются и в определенный момент выбивают футболиста из колеи. Теряешь уверенность, и в конечном итоге это сказывается на игре.

Главное, не теряться после этого, сохранять концентрацию на работе, тренировках и возвращать место в составе. Это же я говорил Юре, когда мы переписывались в первые недели после потери им места в основе «Зенита». Говорил ему, что главное не опускать руки. Если ты сдался, то ничего не изменится. Все твои мысли, которые ты держишь в голове, рано или поздно могут материализоваться. Если ты не веришь в себя, то нет смысла заниматься спортом и каким-либо другим делом. Я это понял не только за годы в футболе, но и сейчас в бизнесе, где без усердия, старания, желания, цели и тактики невозможно добиться успеха. Конкуренция будет всегда и везде. И чем выше ты залезаешь, тем она жестче и сложнее. И цена ошибки всегда высока.

— У вас с Лодыгиным с самого начала сложились отношения учителя и ученика?

— Находясь вместе в «Зените», мы вели себя немного по-другому. Оказавшись вторым номером, я всё равно старался вернуть свой статус и попытаться продлить свою футбольную карьеру, чтобы быть полезным команде. Но в определенный момент понимаешь, что твои резервы иссякают, причем это связано не с твоей самоотдачей, а с травматизмом, когда каждые 2–3 месяца у тебя не просто микротравма, а невозможность полноценно играть. В этот момент ты понимаешь, что должен быть полезен клубу в другом качестве, делясь своим опытом в тренировочном процессе. Однажды я понял, что не смогу играть без проблем за «Зенит» целый сезон, даже если соберусь и выбью Лодыгина из основы, и подумал, что надо больше помогать своему конкуренту, подсказывать. Так конкурентные отношения переросли в партнерские. При этом дружескими они были со всеми конкурентами, включая Лодыгина.

Поэтому даже по окончании моего контракта с «Зенитом» поддерживаем связь с Юрой, пусть она и стала меньше, поскольку я отдалился от футбола, уйдя в бизнес. Ведь, чтобы добиться успеха, нужно отдаваться конкретному делу без остатка. Тем более сейчас, когда с приходом в компанию моей супруги появилась возможность более активно совершать полезные дела в благотворительности — как финансово, так и непосредственным присутствием.

— В бизнесе вы по-прежнему сосредоточены на недвижимости?

— Если мне наскучит реализовывать себя в недвижимости, то не исключено, что пойду в юридическом направлении. Получу второе высшее образования, создам юридическую компанию. А в дальнейшем не исключаю своего ухода и в политику.

— Нет планов применять юридические знания в спортивной плоскости?

— Это достаточно узкая ниша, связанная не просто с составлением договоров или агентских соглашений, но и с наличием определенных связей в клубах, которые надо расширять и привлекать за счет этого талантливых игроков, которым будешь помогать. Эта бизнес-ниша достаточно узкая, она уже поделена. Здесь высокая конкуренция, хотя есть не очень много действительно классных агентов. Считаю, что эта сфера — не вполне мое. Иногда я помогаю некоторым футболистам, соединяю их с агентами или даю советы. Но углубляться в этот процесс, на мой взгляд, мне уже поздно. В этот футбольный бизнес мне надо было окунаться сразу после завершения карьеры. А сейчас надеюсь приносить пользу разве что в качестве посла или консультанта. А для функций переговорщика эта футбольная сфера достаточно ограниченная — у меня же амбиции высокие.

Ведь сейчас я даже не работаю, а имею бизнес, и люди работают на меня. А я работаю тогда, когда хочу работать. При этом работать я хочу постоянно (улыбается). А в агентской среде мне придется где-то прогибаться под какие-то интересы. Быть не самим собой. Не хотелось бы углубляться в это лицемерие. Безусловно, это всегда будет присутствовать, но мне кажется, сфера футбольного менеджмента очень специфическая, и нужно иметь большое желание, чтобы им заниматься в качестве агента или сотрудника клуба. Ты должен отдаваться этому целиком — жить этим 24 часа в сутки. Совмещать это с моим нынешним бизнесом было бы невозможно.

— Свой уход из этого бизнеса вы даже представить не можете?

— У нас были с самого начала большие амбиции — хорошо закрепиться в этой сфере. А сейчас еще есть ряд проектов, связанных с горнолыжным курортом в Новгородской области — земля в 150 га, семь склонов, гостиница, дома для проживания, хороший подъемник. Это уже готовый бизнес в сфере спорта для большого количества народа, а не только для тех, кто может купить или продать квартиру.

— Что вы имели в виду под возможным уходом в политику?

— Я пока нахожусь в ожидании и изучении. Смотрю на веяния, какие есть партии, чем я могу быть полезен в спортивной или социальной политике. Но после общения со своими знакомыми спортсменами-политиками склоняюсь к тому, что нужно быть одномандатником и не «присягать» партиям. Я пока в стадии планирования себя в этой сфере.

— С кем из спортсменов-депутатов общались на эту тему?

— С Дмитрием Носовым, Николаем Валуевым, Светланой Журовой и еще понемногу с некоторыми людьми — всех не упомнишь.

— Многие из ваших коллег начали политическую деятельность сразу на федеральном уровне — в Государственной думе и Совете Федерации. У вас такие же амбиции или готовы начать с региональных или муниципальных органов власти?

— Я слишком люблю Петербург, поэтому хочу приносить пользу в родном регионе. Но если здесь станет тесно, то мы знаем не один пример, когда спортсмены и политики Санкт-Петербурга мигрируют в Москву. Но пока у меня много планов по применению накопленного опыта в бизнесе и спорте в своем городе.

— В условиях санкций вам тяжело работать в сфере недвижимости?

— Безусловно. Очень высокая конкуренция в этом бизнесе и раньше была, а со снижением спроса на услуги она только усилилась. Тяжело и застройщикам, и агентствам недвижимости. Более 30% из них на территории Петербурга уже либо обанкротились, либо находятся в стадии ликвидации. Но мы с моей женой Катериной всегда шутим по этому поводу, что, если хочешь научиться хорошо водить автомобиль, садись за руль зимой и летом будешь себя чувствовать комфортно. Если мы выстоим в этот кризис — а мы выстоим и понимаем, за счет чего это сделаем, — то с неминуемым оздоровлением экономики в стране увеличится активность на рынке недвижимости.

Ведь к этому моменту строительство будет более стремительно развиваться, платежеспособность населения увеличится, по ипотечным кредитам ставки будут падать. Я надеюсь, что в контексте проведения таких масштабных мероприятий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, мы увидим большое количество туристов, которые будут приезжать не только во время соревнований, но и в другое время. А всё это способствует еще большему росту и без того высокого туристического потенциала России и Санкт-Петербурга, для реализации которого не всегда хватает инфраструктуры и правильного имиджа.

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