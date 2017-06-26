«Зенит» не планирует покупать раскрученных легионеров, политика клуба заключается в том, чтобы покупать молодых сильных игроков, на которых равнялись бы российские игроки. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

«Работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле», — отметил Фурсенко.

По его словам, легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать.

«С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через 3–4 года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян».

Комментируя стоимость иностранных игроков, с которыми клуб рассчитывает подписать контракты, Фурсенко сообщил, что мегапокупок клуб делать не будет. Так он прокомментировал вопрос, планируется ли покапать игроков с ценником выше $50–60 млн.