В субботу сборная России матчем против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге откроет домашний Кубок конфедераций 2017 года. Для подопечных Станислава Черчесова победа в Северной столице является обязательной задачей в борьбе за выход из группы, где также собрались команды Португалии и Мексики. Накануне решающей встречи бывший голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил готовность россиян и порассуждал о вратарской бригаде в лице Игоря Акинфеева, Владимира Габулова и Маринато Гильерме.

— Последние контрольные матчи сборной России против команд Венгрии (3:0) и Чили (1:1) вселяют оптимизм перед домашним Кубком конфедераций?

— Если честно, мне эти игры в какой-то степени напомнили подготовку к чемпионату Европы 2012 года. Разгром Италии в товарищеском матче со счетом 3:0, потом разгром Чехии в стартовом матче группового этапа — 4:1. Тогда сборная России была «на ходу». Мы изнутри видели, какой положительный заряд был в национальной команде. Была перспектива добиться серьезного успеха в Польше. Я надеялся на это. Тем более в том году у нас был очень хороший состав. Все футболисты прошли многое на международной арене, имели огромный опыт, и это была зрелая команда в самом расцвете сил. К сожалению, этих сил где-то не хватило в концовке матча с Грецией.

Надеюсь, сейчас сборная России добьется большего. Она пока не на пике своих возможностей. Но если мы выиграем у Новой Зеландии, это будет хорошая заявка на серьезный результат в преддверии чемпионата мира, и мы увидим в исполнении нашей команды гораздо больше, чем просто три матча в группе.

— Как оцените состояние Игоря Акинфеева?

— Мне кажется, Игорь всегда в боевом тонусе. Сколько бы у него ни было травм, он всегда возвращался и демонстрировал свой уровень. Надеюсь, его опыт и мастерство пригодятся сборной. Особенно в матче с Португалией, по итогам которого и станут ясны наши дальнейшие перспективы. Конечно, и первый матч с Новой Зеландией будет важным, но именно в игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России и на что она может рассчитывать. Все-таки контрольные матчи не несут в себе слишком большой груз ответственности — там можно рисковать, маневрировать и как-то расслабленно играть. А даже матчи отборочных турниров — уже другой уровень. Не говоря о Кубке конфедераций и официальных матчах чемпионатов мира и Европы. Поэтому рассуждать о прогрессе нашей команды мы сможем только после поединка с Новой Зеландией.

— Как думаете, у кого-то из российских вратарей есть шанс вытеснить Акинфеева из основы сборной России, как это сделали вы на Евро-2012?

— Моя ситуация в тот период времени была все-таки обусловлена травмой Акинфеева, полученной за 8–10 месяцев до Евро. Наверное, выбор главного тренера сборной Дика Адвоката пал на меня потому, что тогда я находился на хорошем уровне, играл стабильно, показав хорошую игру в конце отборочного турнира чемпионата Европы. Сейчас сложно сказать, кто из наших вратарей может достойно заменить Акинфеева через 4–5 лет — не знаю, сколько времени Игорь будет играть на высоком уровне. Но в данный момент не могу кого-то с ним сравнивать.

Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества. Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на «длинную дистанцию». Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь — это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного.

— Получается, вызов Габулова связан с тем, что он — единственный из наших вратарей кроме Акинфеева имеет серьезный международный опыт?

— Еще и с тем, что в своем возрасте он имеет достаточно игровой практики и опыта. В какой-то степени его вызов был разумен. Хотя пока неизвестно, кто будет вторым номером и в случае форс-мажора сменит Игоря.

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