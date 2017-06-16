Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что Кубок конфедераций, который стартует завтра в России, пройдет на высоком уровне.

«Есть все основания полагать, что всё должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне», — сказал официальный представитель Кремля, напомнив, что у России имеется колоссальный опыт по проведению подобных масштабных мероприятий.

Он отметил, что проделана огромная работа, но о реальном уровне подготовки можно будет говорить только по итогам турнира.

Напомним, Кубок конфедераций, который стартует завтра, будет проходить на четырех стадионах в четырех городах: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Матч открытия турнира между Россией и Новой Зеландией состоится на «Санкт-Петербург Арене» в 18:00 мск.