Книгу «Ложь «Матильды», которая написана по заказу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II Петром Мультатули, проверят на оскорбление чувств, заявил «Известиям» адвокат кинорежиссера Константин Добрынин.

Ранее интернет-издание ZNAK.com сообщило, что книга с таким названием появилась в продаже в церковной лавке Патриаршего подворья, расположенного в Екатеринбурге возле Храма-на-Крови. Издание посвящено фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». В предисловии Мультатули отмечает, что депутат Госдумы Поклонская поставила перед авторами издания вопросы, какие образы исторических лиц, в том числе канонизированных РПЦ, формируются фильмом, а также искажаются ли в картине реальные факты.

— Не удивлены креативу Натальи Поклонской. Да, мы уже обратили внимание на эту книжку для того, чтобы просто понять, какая именно информация в ней содержится, соответствует ли она закону, не нарушает ли она чьих-то чувств и не оскорбляет ли она кого-то. Тут надо проверять, и мы юридически это сделаем, — сказал Добрынин.

По мнению адвоката, название «Ложь «Матильды» является утверждением, что недопустимо на данный момент, пока фильм еще не вышел.

— Название книги несет утвердительный характер. А прежде чем утверждать что-то, должно быть знание о факте. А здесь его у авторов и у депутата, к сожалению, нет, — заявил он.

Название книги может измениться, если авторы книги посмотрят фильм Алексея Учителя, считает Добрынин.

— Я бы все-таки советовал авторам этой книги и Наталье Поклонской, хоть тайно, но всё же посмотреть кино, когда оно выйдет. И быть может, выйдет второе дополненное издание, которое будет называться «Борьба за правду вокруг «Матильды» или как-нибудь по-другому, — добавил адвокат.

Комментарий автора книги Петра Мультатули на момент подготовки материала «Известиям» получить не удалось.