Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выйдет в прокат одновременно в России и в Германии. 26 октября ленту можно будет увидеть в российских и немецких кинотеатрах.

Об этом сообщил сам режиссер, передает ТАСС.

Учитель также добавил, что работа над картиной почти завершена. Премьера ленты состоится в Мариинском театре.

В центре сюжета — взаимоотношения наследника престола и будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, Матильду Кшесинскую воплотила на экране польская артистка Михалина Ольшанска. В роли матери императора зрители увидят Ингеборгу Дапкунайте.