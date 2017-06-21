Президент России Владимир Путин в большинстве стран Восточной Европы популярнее главы США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международной исследовательской организацией "Глобсек" в семи восточноевропейских странах - членах ЕС и НАТО - Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Хорватии и Чехии.

По данным опроса исследовательского центра "Глобсек" (есть в распоряжении «Известий»), российский президент Владимир Путин в пяти странах Восточной Европы оказался популярнее своего американского коллеги Дональда Трампа. Наибольшие симпатии к российскому лидеру испытывают граждане Болгарии (Владимир Путин - 70%, Дональд Трамп – 37%). Затем следует Румыния (47% и 40% соответственно), Хорватия (46% и 20%), Венгрия (44% и 29%) и Словакия (41% и 21%).

В Чехии популярность двух лидеров близка (Владимир Путин – 32%, Дональд Трамп – 36%), и лишь поляки отдают очевидное предпочтение американскому президенту (35%) перед президентом России (10%).

Что касается сравнения российского президента и немецкого канцлера, то по уровню симпатии Владимир Путин обогнал Ангелу Меркель в Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии.

В компании "Глобсек" «Известиям» рассказали, что опрос проводился с февраля по апрель этого года путем индивидуальных интервью. Всего опрошено было 7212 человек. Выборка респондентов осуществлялась по полу, возрасту, образованию и месту жительства.

Президент России четыре года подряд занимает первую строчку списка самых влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes (Лидер США Дональд Трамп занял второе место, третье досталось немецкому канцлеру Ангеле Меркель).

- Страны Восточной Европы – консервативные. Это общества, в которых преобладают традиционные и религиозные ценности. Для этих стран характерен патриотизм. Поэтому космополитизм (идеология мирового гражданства, отрицающего государственный и национальный суверенитет – «Известия») современного Запада вызывает у многих жителей региона отторжение. Что касается низкого рейтинга Трампа, то он также объясняется тем, что лидер США пока еще ничего не сделал , чтобы к нему хоть как-то можно было относиться. Он лишь продолжает курс предыдущей администрации и Барака Обамы, - пояснил «Известиям» политолог, доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

"Глобсек" – международная неправительственная исследовательская организация, действующая с 1993 года. С 2005-го она выступает организатором крупного международного форума по безопасности в Братиславе, где принимают участие главы государств и представители НАТОи ЕС. В рамках организации функционирует Институт политики "Глобсек", публикующий аналитические материалы, а также образовательный академический центр.