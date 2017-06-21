Президент России Владимир Путин во время общения с членами Общественной палаты нового состава отметил разницу в отношении к протестам в России и на Запад, передает «РИА Новости».

«Я недавно уже говорил в интервью американской журналистке, где эта «Оккупай Уолл-стрит»? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло. Профессионально отработали», — сказал Путин.

При этом, по его словам, в России «все посвободнее и попроще».

«Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем.